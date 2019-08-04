Захарова обвинила американских дипломатов в пропаганде несанкционированных митингов в Москве

Мария Захарова обвинила иностранных дипломатов во вмешательстве во внутренние дела России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представитель российского МИД Мария Захарова обвинила американских и немецких дипломатов в пропаганде несанкционированной акции, прошедшей в Москве 3 августа. В связи с этим МИД России направит официальные обращения к американской и германской стороне. Об этом дипломат заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Посольство США в Москве опубликовало маршрут так называемой прогулки, которая предстояла в субботу. Попунктно, поминутно был указан этот маршрут: во сколько он начнется, во сколько закончится и так далее», — рассказала Захарова. По ее мнению, хотя в конце документа и было указано, что следовать маршруту никому не рекомендуется, сам документ носил пропагандистский характер. «90% этой информации как раз-таки призывали людей подключиться к этому мероприятию», — подчеркнула Захарова.

Несогласованная акция в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму, состоялась в столице 3 августа, писало «URA.RU». Власти Москвы согласовали митинг на 10 и 11 августа, однако представители оппозиции проигнорировали это предложение и провели незаконную акцию раньше.