Сотрудники Центральной городской больницы (ЦГБ) города Чайковский Пермского края пожаловались на мизерные оклады и переработки. Работники станции скорой помощи уверены, что ситуацию может спасти только отставка главного врача поликлиники.
«Наболело! Сколько мы будем терпеть это хамство со стороны администрации ЦГБ?» — написал пожелавший остаться неизвестным пользователь в группе «Черный список. Чайковский» во «ВКонтакте». Медик пожаловался, что водителей скорой помощи понизили в разряде и перевели в ранг обычных шоферов. Дошло до того, уверяет пользователь, что водители вынуждены за свой счет покупать детали для служебных автомобилей. Кроме того, медик пожаловался на резкое снижение зарплат и рост нагрузок. «Платят копейки, урезали все! Я тридцать лет назад получала такие деньги!», — призналась врач.
Единственным выходом из ситуации пользователь видит увольнение главы Чайковской ЦГБ. «Нужно решать этот вопрос. Главный врач — Александр Кожевников. Его можно снять с должности! Мы не хотим работать под руководством данного гражданина!», — утверждает автор сообщения. Причем в комментариях к посту многие согласились с мнением автора и заявили, что Кожевникова «давно пора снять с должности».
Дозвониться до руководства ЦГБ Чайковского на момент публикации материала не удалось. Рабочие телефоны Кожевникова и других представителей администрации больницы не отвечали на звонки корреспондента «URA.RU». В пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края пообещали позже прокомментировать ситуацию.