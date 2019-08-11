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Медики на Урале потребовали отставки главврача. «Платят копейки, урезали все»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, скорая медицинская помощь, чемоданчик
Врачи пожаловались на переработки и мизерные окладыФото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники Центральной городской больницы (ЦГБ) города Чайковский Пермского края пожаловались на мизерные оклады и переработки. Работники станции скорой помощи уверены, что ситуацию может спасти только отставка главного врача поликлиники.

«Наболело! Сколько мы будем терпеть это хамство со стороны администрации ЦГБ?» — написал пожелавший остаться неизвестным пользователь в группе «Черный список. Чайковский» во «ВКонтакте». Медик пожаловался, что водителей скорой помощи понизили в разряде и перевели в ранг обычных шоферов. Дошло до того, уверяет пользователь, что водители вынуждены за свой счет покупать детали для служебных автомобилей. Кроме того, медик пожаловался на резкое снижение зарплат и рост нагрузок. «Платят копейки, урезали все! Я тридцать лет назад получала такие деньги!», — призналась врач.

Единственным выходом из ситуации пользователь видит увольнение главы Чайковской ЦГБ. «Нужно решать этот вопрос. Главный врач — Александр Кожевников. Его можно снять с должности! Мы не хотим работать под руководством данного гражданина!», — утверждает автор сообщения. Причем в комментариях к посту многие согласились с мнением автора и заявили, что Кожевникова «давно пора снять с должности».

Дозвониться до руководства ЦГБ Чайковского на момент публикации материала не удалось. Рабочие телефоны Кожевникова и других представителей администрации больницы не отвечали на звонки корреспондента «URA.RU». В пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края пообещали позже прокомментировать ситуацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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