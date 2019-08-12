Мэрия Нижнего Тагила вслед за Екатеринбургом создает свой медиахолдинг

Идея создания муниципального медиахолдинга обсуждалась с Пинаевым уже довольно давно Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Мэрия Нижнего Тагила приступает к созданию собственного медиахолдинга. В рамках изменений свой пост уже покинула директор муниципального телеканала «Тагил-ТВ» Людмила Варакина — спустя менее чем полгода работы. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Она написала заявление об увольнении по собственному желанию в конце минувшей недели», — рассказали агентству в пресс-службе. Теперь обязанности директора канала будет исполнять руководитель газеты «Тагильский рабочий» Сергей Лошкин — он займется подготовкой документации для создания медиахолдинга, в который войдет газета, телеканал и радиостанция. «Идея создания медиахолдинга обсуждалась с [мэром] Владиславом Пинаевым уже довольно длительное время», — отметил собеседник «URA.RU». Запуск объединенной структуры планируется уже на новый финансовый год, конкретные сроки не называются.

Сама Варакина в разговоре с «URA.RU» пообещала рассказать подробности позже, отметив, что сейчас комментировать ситуацию не готова.

Пинаев назначил Варакину на пост директора «Тагил-ТВ» в марте. После своего назначения она пообещала «расширять темник новостей, чтобы сделать их интересными не только для жителей города, но и области». До этого Варакина с 2013 по 2015 год была исполнительным директором Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, а позже работала на радио «Комсомольская правда». Она также является координатором проекта ОНФ «Народная оценка качества» в регионе.