Юлия Зябрина дает понять, что пострадала за расследования Фото: видео канала «Галина Иванцева» на YouTube

Корреспондент газеты «Общественный защитник» Юлия Зябрина, раненая в голову из пневматического оружия у собственного дома, назвала причиной «покушения» на нее «расследование фактов коррупции в Челябинской области». Об этом она заявила корреспонденту «URA.RU».

«Я расследовала, как два года назад служебный автомобиль [спикера Заксобрания области Владимира] Мякуша попал в ДТП в Чесме… Последний материал, над которым работаю несмотря на покушение, связан с ущербом бюджету РФ группой компаний, контролируемой членами семьи [первого вице-спикера ЗСО Юрия] Карликанова на сумму около 1 млрд рублей», — сказала Зябрина. Ее коллеги разместили на YouTube аналогичное видеосообщение.

У руководителя пресс-службы ЗСО Ольги Лихачевой заявление журналистки вызвало недоумение. «Перед тем, как делать такие голословные обвинения, надо понимать, что за клевету есть уголовная ответственность», — отметила она.

Собеседник из ЗСО анонимно обратил внимание, что уже несколько месяцев ведется кампания против Мякуша и его окружения. «С выстрелом в журналистку разбирается полиция. В компетентности силовиков вопросов нет. Мы занимаем принципиальную позицию в борьбе с коррупцией, готовы помогать в этом и общественникам, и журналистам. Но давайте отделять одно от другого: материалы в газете против Мякуша — это не антикоррупционная борьба, а обыкновенный „черный пиар“», — отметил собеседник.

«Общественный защитник» ранее пытался устроить провокацию по время конференции «Единой России». Однако ее пресекли.