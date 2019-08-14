Власть и УВЗ не могут договориться о формате праздника, заменившего Russia Arms Expo

День танкиста точно пройдет. Как — решается Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выставку вооружений Russia Arms Expo перенесли из Тагила в Подмосковье

Формат Дня танкиста за 3,5 недели до его празднования (традиционно — 8 сентября) остается неопределенным. Встреча, на которой глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и гендиректор УВЗ Александр Потапов планировали решить этот вопрос, сорвалась, рассказал «URA.RU» инсайдер в областном правительстве.

«Пинаев и Потапов планировали совместно обсудить смену формата. Чтобы людям не ездить на полигон „Старатель“, не стоять на жаре или под дождем — думали провести в этом году мероприятие в городе. Танки бы уже, конечно, не ездили, а стояли бы красивой экспозицией, но зато устроили бы концерт и больше народа могло бы собраться. Но встреча, запланированная на прошлую неделю, не состоялась», — объяснил собеседник агентства.

Днем танкиста в Нижнем Тагиле в 2017 году постарались заменить международную военную выставку Russian Arms Expo. Тогда визитную карточку Среднего Урала, учрежденную еще правительством губернатора Эдуарда Росселя, федеральные власти перенесли в Подмосковье на площадку форума «Армия».

В администрации города пояснили: «Одно можем сказать точно — День Танкиста в Нижнем Тагиле обязательно состоится. Решение о формате зависит от некоторого числа участников и пока они не собирались, чтобы обсудить детали».

«Планируется проведение ряда торжественных и праздничных мероприятий для заводчан, коллег и партнеров УВЗ. Они пройдут на базе социальных объектов Уралвагонзавода», — объяснили в пресс-службе «Уралвагонзавода». Здесь уточнили, что готовы оказать поддержку проведению праздника и на полигоне «Старатель», но с вопросом о том, будет ли задействована эта площадка, порекомендовали поинтересоваться у правительства Свердловской области. В департаменте информполитики региона оперативно уточнить эту информацию не удалось.