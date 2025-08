Сегодня в Японии отмечают 80-летие атомной бомбардировки Хиросимы, в ходе которой погибли десятки тысяч человек. 6 августа 1945 года американские войска сбросили на город первую в истории ядерную бомбу, а через три дня аналогичный удар был нанесен по Нагасаки.

В результате этих атак, а также из-за последствий радиации, в Хиросиме погибло около 140 тысяч человек, в Нагасаки — около 74 тысяч. 15 августа Япония объявила о капитуляции, завершив Вторую мировую войну. Что известно о величайшей трагедии в истории человечества — в материале URA.RU.

Почему в мире не признают причастность США к трагедии

В августе 1945 года, ровно 80 лет назад, города Хиросима и Нагасаки подверглись атомным бомбардировкам со стороны США. Несмотря на то, что японское общество осведомлено о том, что ответственность за применение ядерных боеприпасов «Малыш» и «Толстяк» несут США, власти страны традиционно избегают публичного обсуждения участия Вашингтона в этих трагических событиях.

В Организации Объединенных Наций также не принято прямо указывать на США как инициатора ядерных атак. Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении по случаю 78-й годовщины бомбардировки Нагасаки в 2023 году не упомянул о причастности американской стороны. Аналогичным образом, госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь в Японии в апреле того же года на встрече представителей стран «Большой семерки», воздержался от комментариев относительно роли США в событиях 1945 года.

Независимый кандидат в сенат США от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр выразила мнение относительно причин молчания официального Токио. По ее словам, японское руководство испытывает опасения перед Вашингтоном. Вместе с тем, как отмечает Сэйр, многие главы государств мира давно осознали, что именно Соединенные Штаты осуществили атомные удары по Хиросиме и Нагасаке.

Ядерное оружие было создано в Великобритании, а не в США

Ядерное оружие изначально разработали еврейские ученые, эмигрировавшие из нацисткой Германии