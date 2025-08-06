Путин вручил госнаграды свердловским ученым, артистам и спортсменам

Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды ряду выдающихся представителей науки, культуры и спорта Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить „За заслуги перед Отечеством“ II степени Гаврилова Николая Васильевича — главного научного сотрудника лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения науки Института электрофизики Уральского отделения Российской академии наук», — сказано в документе.
Кроме того, почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено профессору Уральского федерального университета Алексею Антимонову. Орден «За заслуги в культуре и искусстве» получил артист Театра юного зрителя Екатеринбурга Владимир Иванский. Также исполнительный директор хоккейного клуба с мячом «СКА — Уральский трубник» из Первоуральска Эрим Хафизов удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».
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