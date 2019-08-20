20 августа 2019
19 августа 2019

Силовики раскрыли подробности задержания руководителя областной больницы в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из руководителей Челябинской областной клинической больницы №3 задержан за взяткиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Стали известны подробности уголовного дела о мошенничестве, о возбуждении которого во вторник объявил следственный комитет региона. Как сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах, по обвинению в получении взяток задержан главный инженер Челябинской областной клинической больницы №3 Антон Губанов.

По версии силовиков, руководитель ОКБ №3 несколько лет обеспечивал частной фирме победу на тендерах по обслуживанию, капремонту и замене лифтов. За это он брал взятки и деньгами, и стройматериалами, и другими ценностями, полагают в СКР.

Губанова задержали сотрудники управления ФСБ по региону, выявившие преступление. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Он уже признал вину.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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