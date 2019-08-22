Андрей Копайгора находится в больнице Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Влиятельный югорский бизнесмен Андрей Копайгора попал в крупное ДТП. Авария произошла на трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Эту информацию «URA.RU» подтвердили в ГИБДД региона.

«Андрей Копайгора, управляя автомобилем „Мерседес Бенц“, двигался по крайне-правой полосе, не выдержал дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем „Вольво“, которым управлял 45-летний водитель», — добавил источник в управлении ГИБДД по Тверской области.

Авария произошла еще 20 августа около 15.45 на 210-м км трассы М-11, но известно о ней стало только сегодня. В результате ДТП директора строительной компании «Дорожно-эксплуатационное предприятие» Андрея Копайгору на машине скорой помощи отвезли в больницу. Источники добавляют, что жизни бизнесмена ничего не угрожает.

Ранее «URA.RU» писало, что в отношении Андрея Копайгоры возбуждено уголовное дело из-за мошеннических действий, которые привели к срыву сроков сдачи домов в Сургуте.

Фото: Тверские ведомости