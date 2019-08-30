Трамп обозначил новую зону военных действий

По словам Дональда Трампа космос станет новой зоной военных действий, как земля, море, воздух и киберпространство
Новой зоной военных действий станет космос. Об этом завил президент США Дональд Трамп, объявляя о создании космического командования США.
По словам американского лидера, новая структура обладает возможностями обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную в направлении США. «Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе — следующей области военных действий», — приводит RT слова Трампа.
Целью американского космического командования должно стать лидерство Соединенных Штатов в космосе, уточняет Nation News. Космос по словам Трампа будет такой же независимой областью военных действий, как «земля, море, воздух и киберпространство».