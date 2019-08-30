29 августа 2019

Трамп обозначил новую зону военных действий

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, трамп дональд
По словам Дональда Трампа космос станет новой зоной военных действий, как земля, море, воздух и киберпространствоФото: depositphotos.com

Новой зоной военных действий станет космос. Об этом завил президент США Дональд Трамп, объявляя о создании космического командования США.

По словам американского лидера, новая структура обладает возможностями обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную в направлении США. «Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе — следующей области военных действий», — приводит RT слова Трампа.

Целью американского космического командования должно стать лидерство Соединенных Штатов в космосе, уточняет Nation News. Космос по словам Трампа будет такой же независимой областью военных действий, как «земля, море, воздух и киберпространство».

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© Служба новостей «URA.RU»
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