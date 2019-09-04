В Минобороны сделали заявление по поводу погибших пилотов Су-25

В Министерстве обороны РФ подтвердили гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае. По словам представителей военного ведомства, пилоты не смогли вовремя катапультироваться.
«Комиссией Министерства обороны Российской Федерации, работающей на месте падения самолета Су-25УБ в Ставропольском крае, установлена гибель двух пилотов. Летчики не успели катапультироваться», — передает полученную от военного ведомства информацию RT.
Штурмовик Су-25УБ Воздушно-космический сил России разбился вечером 3 сентября на Северном Кавказе, вылетев с аэродрома Буденновск. Пилоты воздушного судна выполняли учебный полет. Личности пилотов штурмовика уже установлены, однако их тела по-прежнему не вытащили из-под обломков военного самолета.
Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с «Национальной службой новостей» назвал Су-25УБ «очень надежным» самолетом. Специалист предположил, что причиной катастрофы мог стать отказ техники.