В Минобороны сделали заявление по поводу погибших пилотов Су-25

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, су-25уб
Пилоты штурмовика не успели катапультироваться (архивное фото)Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

В Министерстве обороны РФ подтвердили гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае. По словам представителей военного ведомства, пилоты не смогли вовремя катапультироваться.

«Комиссией Министерства обороны Российской Федерации, работающей на месте падения самолета Су-25УБ в Ставропольском крае, установлена гибель двух пилотов. Летчики не успели катапультироваться», — передает полученную от военного ведомства информацию RT.

Штурмовик Су-25УБ Воздушно-космический сил России разбился вечером 3 сентября на Северном Кавказе, вылетев с аэродрома Буденновск. Пилоты воздушного судна выполняли учебный полет. Личности пилотов штурмовика уже установлены, однако их тела по-прежнему не вытащили из-под обломков военного самолета.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с «Национальной службой новостей» назвал Су-25УБ «очень надежным» самолетом. Специалист предположил, что причиной катастрофы мог стать отказ техники.

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