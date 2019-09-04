Пермяки, чье имущество сносят ради имиджевого проекта Прикамья, пришли на переговоры в правительство

Снос гаражей в центре Перми активизировался Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Перми требуют остановить снос их гаражей на месте, где власти собираются строить вторую сцену оперного театра. Об этом заявлено на встрече с замминистра строительства Пермского края Константином Захаровым, рассказал «URA.RU» один из собственников Александр Васеха. Чиновника приглашали обсудить вопрос на месте сноса гаражей, но он отказался, поэтому переговоры проходили в его кабинете.

«Они показали Захарову документы из Центра технической инвентаризации, которые подтверждают, что гаражи на земельных участках есть, хотя в мэрии утверждали обратное, когда передавали землю на уровень края», — сказал Васеха. По его словам, чиновник обещал обсудить ситуацию с главой краевого управления капстроительства (УКС) Андреем Колмогоровым. Повторная встреча назначена на четверг, 5 сентября.

«Снос гаражных боксов продолжается ударными темпами. Уже больше половины строений снесено, причем в последние дни строители активизировались. На днях на площадке был чиновник из управления капстроя Гусев (главный инженер УКС Прикамья Денис Гусев — ред). Он нам заявил, что прямого указания сносить гаражи в договоре с подрядчиком прописано не было», — рассказал Васеха.

Снос гаражей в центре Перми начался весной. На их месте планируется построить сцену для Пермского театра оперы и балета. Собственники недвижимости обратились в прокуратуру, которая подтвердила, что участок краевому министерству строительства был передан с нарушениями законных прав собственников. Судебное заседание состоится 23 сентября.