Президент России Владимир Путин поздравил бойца UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Глава государства похвалил российского чемпиона за «хороший поединок» с американским соперником Дастином Порье. Поздравления российский лидер озвучил во время встречи с Нурмагомедовым в аэропорту Махачкалы, куда спортсмен приехал вместе с отцом.
«Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный», — передает РИА «Новости» слова Путина. Президент также отметил, что Нурмагомедов использовал хороший удушающий прием, во время которого, по наблюдениям главы государства, не давил на горло противнику.
В Абу-Даби 7 сентября прошел турнир UFC 242. В бою сошлись Хабиб Нурмагомедов и американский спортсмен Дастин Порье. Нурмагомедов одержал победу и защитил титул чемпиона в легком весе, передают argumenti.ru.