Телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее бывший муж, актер Максим Виторган, знал о ее романе с режиссером Константином Богомоловым задолго до распространения слухов. Об этом Ксения Собчак рассказала в интервью изданию «Татлер».
«Когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму», — цитирует журнал Собчак. По ее словам, Виторган знал о романе своей бывшей жены давно, «задолго до telegram-каналов». Телеведущая отметила, что и она, и Максим Виторган часто бывали на спектаклях Константина Богомолова. Общение Собчак с ним началось во время подготовки интервью с режиссером для журнала «Оффисьель».
Также Собчак сообщила, что ее общий с Виторганом сын Платон «свободно перемещается от папы к маме». «Наша задача — его вместе воспитать», — сказала телеведущая. При этом Платон знаком как с Константином Богомоловым, так и с девушкой Максима Виторгана Нино Нинидзе.
Ранее стало известно, что Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Этот брак для обоих является вторым. Во время бракосочетания с сыном Ксении Собчак время проводил Максим Виторган, пишет агентство Nation News.