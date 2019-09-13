Собчак раскрыла историю любви с Богомоловым. «Максим знал обо всем»

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Открытие Ельцин центра. Екатеринбург, собчак ксения, портрет
Бывший муж Ксении Собчак знал о ее новом романе задолго до слуховФото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее бывший муж, актер Максим Виторган, знал о ее романе с режиссером Константином Богомоловым задолго до распространения слухов. Об этом Ксения Собчак рассказала в интервью изданию «Татлер».

«Когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму», — цитирует журнал Собчак. По ее словам, Виторган знал о романе своей бывшей жены давно, «задолго до telegram-каналов». Телеведущая отметила, что и она, и Максим Виторган часто бывали на спектаклях Константина Богомолова. Общение Собчак с ним началось во время подготовки интервью с режиссером для журнала «Оффисьель».

Также Собчак сообщила, что ее общий с Виторганом сын Платон «свободно перемещается от папы к маме». «Наша задача — его вместе воспитать», — сказала телеведущая. При этом Платон знаком как с Константином Богомоловым, так и с девушкой Максима Виторгана Нино Нинидзе.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Этот брак для обоих является вторым. Во время бракосочетания с сыном Ксении Собчак время проводил Максим Виторган, пишет агентство Nation News.

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