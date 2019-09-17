Сейчас огонь на нефтебазе подавлен (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Серьезный пожар произошел утром 17 сентября на нефтебазе на выезде из Челябинска. Жителям района АМЗ и проезжающим по Уфимскому тракту были видны огромные клубы черного дыма в небе.

«Возгорание произошло в поселке Федоровка, где на нефтебазе загорелись два бензовоза. Сейчас с открытым огнем на площади 200 квадратных метров удалось справиться, пожар ликвидирован», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Ранее сходное ЧП произошло на стройплощадке общественно-делового центра на берегу реки Миасс. Очаг возгорания был сравнительно небольшим, но огромное количество густого черного дыма серьезно напугало горожан.

Фото: страница Марины Королевой, «ВК»