СМИ: останки сотен россиян по ошибке вывезли в Японию

Токио считало, что вывозит из России останки японских военнопленных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Забайкальского края в Японию за последние 10 лет были вывезены останки почти 600 человек, принадлежащие не японским военнопленным, как предполагало Токио, а россиянам. Об этом сообщило агентство Kyodo.

На протяжении нескольких лет Токио вывозило из РФ останки японских военнопленных, погибших на территории СССР после окончания Второй мировой войны. В определенный момент специалисты, проводившие проверку, выяснили, что останки могут не принадлежать гражданам Японии. По информации журналистов, японский минздрав знал о возможной ошибке, но не публиковал эти данные.

В результате ДНК-тестов специалисты установили, что большая часть останков не принадлежит японцам. Остальные образцы могут не принадлежать гражданам Японии «с высокой долей вероятности», передает ТАСС. Так, часть останков, вывезенных с кладбища села Боржигантай в Забайкалье, может принадлежать местным жителям.

По подсчетам Токио, после завершения Второй мировой войны в лагерях в СССР и Монголии скончались около 55 тысяч японских военнопленных. Останки 33 тысяч из них по-прежнему остаются на территории бывшего Советского Союза и Монголии.