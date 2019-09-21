В Пентагоне посчитали невозможным отразить атаку на саудовские НПЗ

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Клипарт pickupimage. miliman, беспилотник, военный самолет, ввс сша
Новые беспилотники могут прилететь с Ирана, считает Джозеф ДанфордФото: miliman, pickupimage.com

Ни одна из систем противовоздушной обороны (ПВО) не сможет отразить атаку, схожую с нападением дронов на нефтедобывающие заводы в Саудовской Аравии. Об этом заявил глава американского Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.

«Ни одна одиночная система не сможет защитить от такой угрозы. Однако многоуровневая оборона сможет снизить риск», — говорится в сообщении Данфорда, опубликованном на сайте Пентагона. Глава комитета заключил, что в будущем возможны и другие атаки, и предположил, что они могут исходить из Ирана, передает RNS.

Ранее на территории нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошел пожар. Причиной ЧП стала атака беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода компании. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы. Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в разговоре с «URA.RU» заявил, что инцидент сыграет на руку российскому рынку.

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