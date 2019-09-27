С клиентов тюменского алкомагната потребуют десятки миллионов рублей

Дебиторская задолженность поставщика алкоголя оказалась в семь раз выше его собственных долгов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Задолженность клиентов перед одним из крупнейших поставщиков алкоголя в Тюменской области Ренатом Маргановым, признанным в августе банкротом, и его компанией ООО «Риф-Агро» составила 89,4 млн рублей. Информация об этом опубликована в едином реестре сведений о банкротстве.

Согласно сообщению арбитражного управляющего Сергея Кугурова, в октябре будет решен вопрос о выставлении дебиторской задолженности на торги. По их результатам деньги с должников будут требовать уже сторонние компании, а не предприниматель.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Ренат Марганов признан банкротом из-за требования тюменской региональной налоговой. Фискальный орган запросил 12,2 млн рублей, что в семь раз меньше, чем объем долгов контрагентов бизнесмена.

Главный актив предпринимателя — компания «Риф-инвест», старейший дистрибьютор вина и крепкого алкоголя в Тюменской области. В сеть входит 15 розничных магазинов, поставки осуществляются компанией по всей «тюменской матрешке». До банкротства бизнес оценивался в 86 млн рублей. Остальные активы Марганова вместе с сельскохозяйственной фирмой «Риф-агро», по данным системы СБИС, в 2017 году оценивались в 395 млн рублей.