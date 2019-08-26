Старейшего поставщика алкоголя в Тюмени признали банкротом

Бизнесмен Ренат Марганов, на протяжении двух десятков лет бывший одним из крупнейших поставщиков алкоголя в Тюменской области, признан банкротом по иску региональной налоговой. Арбитражным управляющим назначен Сергей Кунгуров. Сумма требований ведомства составила 12,2 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке регионального арбитражного суда.
«В отношении Рената Марганова ведена процедура реализации имущества. Идет процедура установления прав на земельные участки, которые указаны в списке имущества предпринимателя», — сообщила помощник арбитражного управляющего Мария Истюшкина.
После составления списка того, чем владеет Марганов, его имущество будет выставлено на торги. Среди активов бизнесмена многоотраслевая сельскохозяйственная фирма «Риф-агро», занимающаяся производством и реализацией зерна, молока, мяса, овощей, рыбы, меда. Ее активы оцениваются в 128 млн рублей.
На рынок выставят и главное детище Марганова — старейшего дистрибьютера вина и крепкого алкоголя в Тюменской области компанию «Риф-инвест». Предприятие имеет разветвленную сеть поставки продукции не только по югу области, но и в ХМАО, ЯНАО, в нее входят 15 розничных магазинов. В списке продукции компании — почти полторы тысячи наименований алкоголя. Ее стоимость вместе с магазинами оценивалась в 86 млн рублей, предприятие признано банкротом. В собственности у «алкогольного магната» также фирмы по производству бетона и торговля стройматериалами. Стоимость всех активов в 2017 году, по данным системы СБИС, оценивалась в 267 млн рублей.