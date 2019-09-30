Медведев утвердил в должности нового заместителя министра Орешкина

Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич стал первым заместителем министра экономического развития Максим Орешкина. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Документ [о назначении Бабича] был подписан в минувшие выходные», — уточняет РБК со ссылкой на Министерство экономики. На новой должности, по информации инсайдера, экс-посол России в Белоруссии будет контролировать межбюджетные трансферы в регионах и ход реализации инвестиционных проектов.
С назначением на должность Бабича уже поздравил министр Орешкин. «После назначения в Минэк проявил себя с самой лучшей стороны! Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя. Желаю успеха!» — написал глава ведомства на своей странице в Instagram.
Бабич работал в должности полпреда в Приволжском федеральном округе с декабря 2011 года. В августе 2018 года он был назначен послом РФ в Белоруссии. 30 апреля этого года был уволен с должности указом президента, на посту его сменил Дмитрий Мезенцев. 17 июня Бабич был назначен на пост замминистра экономического развития России, напоминает RT.