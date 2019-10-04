Фигуранты дела о «дипломатическом кокаине» из Аргентины обвинили следователей в фальсификациях

Фигуранты громкого уголовного дела о нелегальной поставке кокаина из Аргентины в Россию под видом дипломатической почты отказались знакомиться с его материалами. Таким образом они решили выразить протест против действий следователей СКР.
«Все обвиняемые подписали официальный отказ от ознакомления с материалами дела. Недовольство фигурантов вызвано нарушениями УПК. В частности, листы дела не имели сквозной нумерации, на некоторых томах отсутствовали печати, а количество самих томов постоянно увеличивалось», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката одного из фигурантов этого дела. Юрист пояснил, что ранее в МВД утверждали, что в деле 55 томов, потом выяснилось, что их 58, но, откуда взялись три новых тома, защите не объяснили. Ожидается, что в ближайшее время «кокаиновое дело» начнет рассматриваться в суде.
22 февраля 2018 года власти Аргентины сообщили, что в декабре 2016 года в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе были обнаружены 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина. Чемоданы были зарегистрированы как дипломатический багаж. Полиция Аргентины заменила наркотики мукой и оснастила чемоданы GPS-датчиками. В декабре 2017 года их переправили в Москву. Там российская полиция задержала троих человек, которые хотели забрать эти чемоданы. Одним из них был бывший сотрудник посольства РФ Али Абянов. Позже Абянова, Калмыкова и Иштимира Худжамова арестовали, им предъявили обвинения в контрабанде наркотиков в особо крупном размере, напоминает RT. В июне 2018 году Германия выдала России предполагаемого организатора поставки кокаина из Аргентины бизнесмена Андрея Ковальчука. Позже он заявил, что ФСБ требовала от него дать показания на сотрудников МИД.