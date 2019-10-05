Генерал рассказал о реакции России на возможный ядерный удар

Чтобы принять решение об ответном ударе, нужна мощная сила воли Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Несколько десятков минут на принятие решения будет у российского руководства в случае ядерного удара. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал генерал-майор, начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (ВКС) Анатолий Нестечук.

По его словам, многое зависит от того, откуда и что именно полетит в сторону России. Однако времени, чтобы сориентироваться, будет достаточно. «Не минуты, не десятки минут — более десятков минут», — приводит слова Нестечука Life . Он также уточнил, что для принятия решения потребуется большая сила воли.

Также Нестечук подчеркнул важность строительства радиолокационных станций системы предупреждения (РЛС) о ракетном нападении. В рамках действующей госпрограммы в 2021 году РЛС будут построены в Воркуте, до 2022 — в Оленегорске, а в 2024-м — в Севастополе, уточняет деловая газета «ВЗГЛЯД».