На Урале взявшую под опеку шестерых детей девушку затравили чиновники

Девушка взяла под опеку сестер и братьев после смерти родителей Фото: Pixabay.com

В Челябинской области началась проверка скандала с 21-летней Кристиной Евтушенко, которая взяла под опеку шестерых братьев и сестер и подверглась травле со стороны местной чиновницы. Об этом «URA.RU» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Ранее СМИ сообщали о том, что представители органов опеки пригрозили Евтушенко изъять из семьи детей, которых она взяла под опеку после смерти родителей. Сперва в группе «Подслушано в Карталах» во «ВКонтакте» появился пост, в котором автор обвинил Евтушенко в том, что она тратит детские пособия на себя. Затем комментарий к записи написала начальница отдела опеки и попечительства Карталинского муниципального района Светлана Пушкарская, которая и заявила о планах забрать детей.

Комментируя для «URA.RU» ситуацию, омбудсмен Буторина передала позицию местного управления соцзащиты. Там утверждают, что Пушкарская не оставляла комментарий под постом, а ее страницу взломали. «Будет проведена служебная проверка, — отмечает Буторина. — Мы давно наблюдаем за ситуацией в семье Евтушенко, и претензий к Кристине у нас нет. Оснований говорить о том, что она не справляется с ситуацией, тоже нет».