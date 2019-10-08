Рейс Utair задержали из-за поломки самолета

Пассажиры Utair не могут вылететь из Екатеринбурга из-за поломки самолета
Рейс Екатеринбург — Ханты-Мансийск компании Utair, который должен был вылететь в 7 утра, задержан по причине поломки. Об этом «URA.RU» рассказали пассажиры самолета.
«У Utair сломался самолет. Мы не можем вылететь», — рассказала читательница «URA.RU».
В пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово информацию о задержке рейса подтвердили. «Вылет рейса задерживается. С пассажирами работают представители авиакомпании», — заявил пресс-секретарь Кольцово.
На момент публикации представители авиакомпании Utair не ответили на звонок корреспондента.