Рейс Utair задержали из-за поломки самолета

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Пассажиры Utair не могут вылететь из Екатеринбурга из-за поломки самолетаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рейс Екатеринбург — Ханты-Мансийск компании Utair, который должен был вылететь в 7 утра, задержан по причине поломки. Об этом «URA.RU» рассказали пассажиры самолета.

«У Utair сломался самолет. Мы не можем вылететь», — рассказала читательница «URA.RU».

В пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово информацию о задержке рейса подтвердили. «Вылет рейса задерживается. С пассажирами работают представители авиакомпании», — заявил пресс-секретарь Кольцово.

На момент публикации представители авиакомпании Utair не ответили на звонок корреспондента.

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