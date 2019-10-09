Депутат из ХМАО затравил сотрудника после ее жалоб в прокуратуру

Родители детей, которые поддержали опального педагога, опасаются за судьбу своих детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат думы города Мегиона, являющийся директором школы №9, к которому относится и местный детский сад «Совенок», вынудил уволиться педагога Елену Петкову, которая его критиковала. Об этом заявила одна из мам, чей ребенок воспитывается в дошкольном учреждении.

«Теперь мы боимся и за своих детей, потому что он на этом не остановится и нас — родителей, которые поддержали педагога в ее жалобах — тоже может коснуться его месть», — добавляет один из родителей, опасающаяся за судьбу ребенка, потому попросившая не называть своего имени.

Суть жалоб Петковой, которую поддержали родители, сводилась к тому, что из-за действий Макарова, в детском саду нарушаются права детей и педагогов. Несмотря на то, что прокурорская проверка не нашла нарушений, жалоба послужила достаточным основанием для собрания коллектива детского сада «Совенок». Аудиозапись состоявшегося там разговора есть в распоряжении «URA.RU».

В рамках выступления, предположительно Макаров всячески унижает достоинство тех, кто пожаловался на него в прокуратуру, противопоставляет их «здравому» коллективу, настраивая людей против жалобщика. В конце разговора якобы Макаров называет и фамилию критикующего его педагога — Петковой. Сразу после этого, предположительно один из заместителей Макарова продолжает травлю, объясняя свою позицию тем, что теперь о детском саде ходят слухи. Информатор «URA.RU» поясняет, что вскоре после этого собрания Петкова уволилась из учреждения, не выдержав прессинга о стороны Макарова. Получить комментарий Макарова на момент публикации новости не удалось — в его приемной не ответили на звонки.