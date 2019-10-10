В Таганроге воспитателя уволили за объяснение детям фразы «сажать на кол» из «Конька-Горбунка»

Воспитателя обвинили в «психическом насилии» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Таганроге воспитательница детского сада №43 лишилась работы из-за того, что объяснила детям фразу «посадить на кол» из сказки «Конек-Горбунок».

Сама история началась в феврале этого года. Тогда воспитательница читала детям из коррекционной группы сказку Петра Ершова. Одного из малышей заинтересовала фраза «посадить на кол», после чего женщина объяснила ему, что это один из видов казни.

Вскоре после этого к руководству детского сада обратились родители с требованием наказать воспитателя за «психическое насилие» над их детьми. По словам одного из них, после того дня ребенок не захотел идти в садик, а также стал страдать от «резких перепадов настроения, истерики, навязчивого страха смерти, тревожности», пишет телеканал 360.

Руководство садика провело служебное расследование и уволило воспитательницу. После она пыталась обжаловать это решение, но суд признал его законным. По словам теперь уже бывшей сотрудницы детсада, она действовала без злого умысла, а сказка является частью учебного плана. Кроме того, женщина сомневается в подлинности родительских жалоб и связывает увольнение с предвзятым к себе отношением.