09 октября 2019

Появились кадры задержания на Южном Урале чиновников трудовой инспекции. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа реагирования охранного предприятия Дельта. Челябинск, вор, наручники, задержание преступника, нарушитель
Сотрудников госинспекции задержали по подозрению в получении взяток (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Появилось видео задержания сотрудников государственной инспекции труда в Челябинской области, подозреваемых в получении взяток. Кадры опубликовала пресс-служба Следственного комитета.

«Судом сотрудникам госинспекции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Задержанным предъявлены обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, в течение нескольких лет сотрудники госинспекции получали взятки на общую сумму более одного млн рублей.

Как ранее сообщало «URA.RU», обвиняемые получали деньги за принуждение предпринимателей и юридических лиц заключать договоры на обучение или проверку знаний сотрудников, а также за общее покровительство. Уголовное дело возбуждено также в отношении двух представителей коммерческих организаций, которые передавали деньги сотрудникам инспекции.

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