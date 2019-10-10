Появилось видео задержания сотрудников государственной инспекции труда в Челябинской области, подозреваемых в получении взяток. Кадры опубликовала пресс-служба Следственного комитета.
«Судом сотрудникам госинспекции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Задержанным предъявлены обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, в течение нескольких лет сотрудники госинспекции получали взятки на общую сумму более одного млн рублей.
Как ранее сообщало «URA.RU», обвиняемые получали деньги за принуждение предпринимателей и юридических лиц заключать договоры на обучение или проверку знаний сотрудников, а также за общее покровительство. Уголовное дело возбуждено также в отношении двух представителей коммерческих организаций, которые передавали деньги сотрудникам инспекции.