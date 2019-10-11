Психолог объяснила ажиотаж вокруг убийства школьницы из Саратова

Убийство девятилетней школьницы из Саратова так популярно и обсуждаема в интернете, потому что вызывает тревожность у людей. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» рассказала психолог Елена Перминова.
«То, что показывают в новостях и в лентах новостей информационных агентств, равно тому, что происходит непосредственно вокруг нас. За детей все переживают и без этого. А такие новости становятся частью жизни каждого родителя. От того, что это слишком реально повышается тревожность и, соответственно, возрастает интерес», — объяснила эксперт.
Перминова отметила, что тревожные новости про убийства, террористические акты, авто и авиа катастрофы, заполняют информационную реальность людей. По ее словам, в отличии от фантастических фильмов и боевиков, информация о трагедиях в сознании телезрителей и читателей сразу же соотносится с действительностью.
Тело девятилетней девочки из Саратова, которая пропала по дороге в школу, было найдено в гаражном кооперативе возле ее дома в ночь на 11 октября. Школьницу искали двое суток. Подозреваемый в убийстве ребенка дал признательные показания, передает
Ранее журналист Владимир Соловьев сказал «URA.RU», что для подобных людей следует вернуть смертную казнь, а глава RT Маргарита Симоньян призвала отправлять их в тюрьму на пожизненный срок.