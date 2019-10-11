После новости «URA.RU» возбудили дело на чиновника, «заморозившего» челябинского ветерана

После возбуждения дела прошла почти неделя, прежде чем в доме потеплело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отношении директора МУП «Коммунальные сети Златоустовского городского округа» возбуждено и направлено в Госжилинспекцию дело об административном правонарушении, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области. Поводом стал материал агентства «На Урале коммунальщики оставили ветерана войны без отопления, предложив починить трубу за 600 тысяч».

По словам внучки ветерана, температура в его жилье даже днем не поднималась выше 13 градусов, а ночью практически равнялась уличной. Коммунальщики же предложили ей провести ремонт за свой счет, заплатив более полумиллиона рублей.

«Проверка показала, что в результате порыва трубопровода тепловой сети без теплоснабжения остались пять домов ул. Космонавтов в Златоусте, в том числе дом, в котором проживает труженик тыла. МУП „Коммунальные сети Златоустовского городского округа“ своевременно не приняты меры по ликвидации, прокурором Златоуста директору организации внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении него возбуждено дело по ст. 7.23 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Главное управление „Государственная жилищная инспекция Челябинской области“», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Ремонтные работы на теплосети были окончены лишь 8 октября, почти неделю спустя после публикации и возбуждения дела. Сейчас в домах горожан тепло.