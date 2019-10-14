В Москве после обыска задержали активиста движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинича. Ранее в СМИ его назвали организатором несанкционированной акции в столице 27 июля.
«Утром к ним с обыском пришли около десяти сотрудников правоохранительных органов», — сообщает «Медиазона» со ссылкой на брата активиста. После этого Кулинича доставили в центральное управление Следственного комитета.
Во время обыска силовики изъяли технику и обыскали полки в доме. Причиной они назвали статью о массовых беспорядках. Ранее телеканал РЕН ТВ в своем сюжете назвал Кулинича организатором акции. Он якобы координировал толпу и раздавал указания.
На момент публикации новости связаться с пресс-службой Следственного комитета не удалось. В центральном управлении СК не ответили на звонок корреспондента «URA.RU».