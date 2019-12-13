Тюменских автомобилистов напугала банда поджигателей

За пять дней в Тюменской области сгорело пять автомобилей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Тюмени объявилась банда поджигателей машин. Об этом «URA.RU» на правах анонимности сообщил один из горожан, добавив, что за несколько дней в Тюмени сгорело несколько автомобилей.

В региональном управлении МЧС агентству подтвердили информацию о возгораниях. За пять дней пожарами уничтожены либо получили значительные повреждения пять автомобилей. С 9 по 13 декабря в Тюмени горели Chrysler, BMW, Ford и Cherry. При этом версию поджогов не подтвердили.

«Причины возникновения пожаров оказались во всех случаях разными: короткое замыкание электропроводки, вспышка паров газовоздушной смеси. Как правило, именно с началом зимы — периода похолодания — количество автопожаров традиционно возрастает», — рассказал «URA.RU» заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Если спасатели подтвердят версию поджога в каком-либо из случаев, материалы проверки передадут в полицию.

«По нашим сводкам, действительно, всего за несколько дней в области сгорело пять машин. Но материалы по какой-то из них, что это именно были поджоги, мы не получали. Если такие материалы будут — будем искать поджигателей», — пояснила агентству руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Новик.