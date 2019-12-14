Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

Сергей Шнуров устроил очередной скандал на «Голосе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров обвинил свою коллегу по шоу «Голос» Полину Гагарину в неумении подбирать репертуар для подопечных. Поводом для критики стало то, что 17-летняя Алана Чочиева из команды Гагариной исполнила песню «Опять метель» Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте.

Шнуров возмутился тем, что юная особа исполняет такую серьезную композицию. «Почему выбор такой песни? Объясни мне», — на повышенном тоне обратился Шнуров к Гагариной. «Вы же даже не понимаете, о чем она. О какой любви? Я просто не переношу ложь», — затем заявил скандальный певец участнице «Голоса».

Впрочем, слова Шнурова не повлияли на выбор Гагариной, которая на этапе нокаутов, выбрала именно Алану.

Возможно, слова Шнурова стали реакцией на решение Гагариной спасти участника его команды Ива Набиева, который вышел на сцену облаченный в черный плащ, с усами Сальвадора Дали и макияжем в духе маски Зорро. 33-летний уроженец Пермского края спел «Auslander» немецкой группы Rammstein. Шнуров для дальнейшего участия в проекте выбрал Антона Токарева. Как только Ив начал свою прощальную речь, Полина Гагарина нажала на красную кнопку и тем самым «спасла» участника. Набиев поблагодарил ее и пообещал более тщательно готовиться к прямым эфирам.