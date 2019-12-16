В России тратят на питание треть семейного бюджета

Россияне тратят 30,2% дохода на пропитание Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россияне тратят 30,2% своих доходов на пропитание. К такому выводу пришли исследователи РИА «Новости».

Аналитики изучили расходы семей на продукты в 40 европейских государствах. «Россия расположилась на 31-м месте», — пишет VSE42.ru, ссылаясь на результаты исследования. Последнее место в списке заняла Украина. Граждане этой страны тратят на питание ровно половину дохода.

Среди лидеров (чьи расходы на еду сравнительно небольшие) оказались такие государства, как Люксембург (8,4%), Нидерланды, Великобритания (по 10,6%) и Ирландия (11,5%).

Исследователи также рассмотрели расходы семей на досуг. Выяснилось, что больше всех на развлечения тратят в Швеции (18,7%), Великобритании (13%) и Австрии (11,5%). Причем шведы и британцы расходуют на отдых больше, чем на еду. Меньше всего на свои увлечения тратят жители Молдавии (1,5%), Северной Македонии и Казахстана (по 1,8%). В России доля расходов на культурных отдых составила 7,7%.

Ранее американское издание U.S.News опубликовало рейтинг самых могущественных стран по своей версии. В тройке оказались США, Россия и Китай, сообщает агентство Nation News.