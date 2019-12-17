После оптимизации в курганской больнице детей и взрослых будут лечить одни и те же врачи

Дети и взрослые в стационаре Катайской ЦРБ в Курганской области лечатся вместе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Детей и взрослых в стационаре Катайской районной больницы в Курганской области лечат вместе. Речь идет об объединении неврологического и детского отделений. Информацию об этом «URA.RU» сообщили в департаменте здравоохранения.

«Объединение детского и неврологического отделений проведено в соответствии с нормативами, указанными в приказах Минздравсоцразвития № 366н и Минздрава №926н», — указано в официальном ответе департамента здравоохранения региона.

Сейчас в детском отделении проходит ремонт. После капремонта туда переведут оба отделения, где лечиться будут и взрослые, и дети. В общей сложности помещения рассчитаны на 13 коек. Обслуживать их будет не два, а один круглосуточный пост, уточнили в департаменте. «При необходимости предусмотрено развертывание дополнительных коек на базе неврологического и терапевтического отделения», — сообщает департамент.

Ранее «URA.RU» писало, что пациенты Катайской больницы возмутились объединением отделений, когда в детском начался ремонт. Малыши не давали покоя неврологическим больным. А родители переживали за детей, которым требуется особый, отличный от взрослых, медицинский уход.