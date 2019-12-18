Россиянам вернут деньги за вывоз мусора

Это касается только тех граждан, которые занимаются раздельным сбором мусора Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Депутаты выступили с предложением правительству РФ разработать порядок возврата средств россиянам, которые занимаются раздельным сбором мусора. Ожидается, что таким гражданам будет возвращена часть средств, потраченных на оплату коммунальной услуги за вывоз мусора. Дополнительное постановление указано в законе Госдумы, который запрещает сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств.

Закон, приравнивающий сжигание мусора с получением энергии к его переработке, принят Госдумой в третьем чтении 18 декабря. В проекте постановления депутаты предлагают правительству принять меры по стимулированию переработки и раздельному накоплению отходов. «Парламентарии не могут допустить, чтобы мусор продолжал гореть на свалках без экологических экспертиз и извлечения полезных фракций», — цитирует «Российская газета» председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Также в дальнейшем депутаты рекомендовали установить ответственность за нарушение запрета на захоронение на полигонах полезных компонентов, которые еще можно перерабатывать. При этом планируется предусмотреть пониженные ставки экологического сбора за товары, произведенных из переработанных коммунальных отходов, и повышенные ставки для товаров и упаковки, которые утилизации не подлежат.