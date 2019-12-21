Козак рассказал, что контракт по транзиту газа будет подписан на пять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Москва и Киев подпишут пятилетний контракт на транзит газа через территорию Украины. Никаких споров и взаимных претензий больше не будет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до Нового года», — цитирует российского политика РИА «Новости». Козак уточнил, что Москва и Киев урегулировали все претензии по газовой ситуации, а судебных исков и споров больше не будет.

Также вице-премьер отметил, что стороны подписали новый контракт, а не продлили старый. Однако Козак не стал уточнять, о каких объемах газа идет речь. «Объемы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», — подытожил вице-премьер.

Ранее после переговоров в Минске в «Газпроме» сообщили о подписании протокола договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины. За день до это на встрече в Берлине России, Украине и Еврокомиссии удалось достичь принципиальной договоренности по этому вопросу.