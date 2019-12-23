Глава ПФР раскрыл условие, при котором можно получать пенсию в 52 тысячи рублей

После достижения пенсионного возраста человек может увеличивать пенсию в течение 10 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Если человек добровольно откладывает свой выход на пенсию, он может увеличить будущие выплаты за счет двух бонусов: он повышает свой индивидуальный коэффициент и дополнительно получает фиксированную выплату на соответствующие коэффициенты, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Эти коэффициенты применяются, если выход на пенсию по старости откладывается не менее чем на один год», — рассказал глава ПФР Антон Дроздов. По его словам, коэффициенты увеличиваются за каждый год, когда человек не выходит на пенсию — можно отработать десять лет после достижения пенсионного возраста, но затем коэффициенты перестанут расти. Также государство будет в полном объеме учитывать страховые взносы, которые человек отчисляет с зарплаты после получения права на пенсию.

Человек, который проработал год после официального выхода на пенсию, повышает свои коэффициенты для пенсии и фиксированной выплаты до 1,07 и 1,056. Максимальные цифры, которых можно достичь за 10 лет и более, составят 2,32 и 2,11 соответственно. Например, если человек заработал 200 пенсионных баллов, его первая пенсия составит 22 782 рубля. Однако если пенсионер проработает еще один год сверх пенсионного возраста, его выплаты увеличатся до 24 302 рублей. Человек, проработавший 10 лет и более, с учетом всех коэффициентов получит до 52 тысяч рублей.

Ранее «Национальная служба новостей» передавала, что пенсионеры, которые уволились после выхода на пенсию, также имеют право на индексацию пенсий.