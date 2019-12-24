Винокурова из СПЧ рассказала о конфликте с руководством после вопроса Путину

Винокурова хочет добиться того, чтобы Фадеева сняли с должности главы СПЧ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист и член Совета по правам человека при президенте РФ Екатерина Винокурова рассказала, как руководитель СПЧ Валерий Фадеев отчитал ее за вопрос президенту РФ Владимиру Путину. О подробностях конфликта она рассказала в интервью «Дождю» и в своем канале в Telegram.

Как рассказала Винокурова, конфликт с Фадеевым произошел после заседания, где журналистка обратилась к главе государства с вопросом о помощи пострадавшим в Беслане. За это глава СПЧ раскритиковал представителя Совета, уточнив, что она «похитила полчаса времени президента». «На меня Фадеев орал за вопрос Путину про Беслан. <…> И добавлю. Меня могут исключить из СПЧ», — подчеркнула Винокурова.

Журналистка отметила, что хочет добиться ухода Фадеева с должности главы СПЧ, однако Винокурова не верит, что это произойдет. «Мне больно, но его не снимут», — говорится в сообщении в Telegram.

Винокурова уточнила, что Фадеев не является подходящим человеком на должность главы СПЧ, поскольку «не понимает, что такое права человека и гражданское общество». Помимо этого, журналистка отметила, что между председателем и членами Совета в данный момент не отлажена коммуникация, из-за чего их работа неэффективна.