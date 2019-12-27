Чиновник из ХМАО наказан за то, что не оправдал ожидания мэра и горожан

Вице-мэра лишили премии, потому что он не смог добиться своевременной сдачи сквера Строителей Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

Глава Нижневартовска Василий Тихонов лишил премии своего заместителя — директора департамента строительства города Виктора Ситникова. Причина в том, что чиновник не смог добиться от подрядчика выполнения контрактных обязательств по строительству сквера. Об этом «URA.RU» рассказал источник в администрации Нижневартовска.

«Тихонову обещали, что сквер Строителей сдадут 20 декабря. Наступило сначала 20 [число], а потом и 27 — работы еще идут. Тихонова это очень разозлило, в итоге Ситников как куратор стройки лишен премии», — резюмирует инсайдер.

Официально дисциплинарное взыскание в отношении вице-мэра в администрации Нижневартовска не комментируют. Там лишь заявили, что предприниматель объясняет задержку строительства тем, что подвели поставщики оборудования и стройматериалов. «График работы сдвинули и погодные условия. Рабочие трудятся под навесами, земля для укладки плитки прогревается тепловыми пушками», — объяснили в департаменте общественных коммуникаций администрации Нижневартовска, ссылаясь на информацию от подрядчика.

Сквер строителей сейчас возводит компания «Версо-Монолит», принявшая объект после того, как власти города разорвали контракт с прошлым подрядчиком — индивидуальным предпринимателем Евгением Кимом. Он, напомним, грозился сорвать сроки сдачи, если ему не начнут платить авансы, чего договор не подразумевал. Сквер должен был быть построен до 11 августа 2019 года. Там будут солнечные часы, галереи, места отдыха, а входы украшают арки неправильной формы. Стоимость проекта — более 40 млн рублей.