В ХМАО детей решили поздравить с Новым годом в середине января

Решение единолично приняла завуч школы, оставив педагогов и родителей без выбора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В нижневартовской школе №23 ученики с первого по четвертый класс остались без традиционного праздника в канун нового года. Так решила заместитель директора по воспитательной работе Ольга Сабодаш. Об отмене мероприятий «URA.RU» рассказала мама одного из учащихся.

«В школе новогоднюю елку перенесли на январь! Перенос оправдывают возможными морозами и болезнями [старшеклассников, которые принимают участие в театрализованной постановке]. Но не отменять же из-за этого праздник для детей!» — возмущается Ольга (имя изменено по просьбе женщины — ред.)

По информации «URA.RU», полученной от сотрудников школы, перенести новогодний праздник для учащихся начальной школы Сабодаш распорядилась без согласования с и. о. директора школы Татьяной Кашниковой, нарушив ранее изданный приказ. Тем не менее, о своем решении она объявила другим педагогам. Те, в свою очередь, лишь озвучили распоряжение завуча родителям. Кашникова сделала подчиненной официальный выговор, однако решение о проведении новогоднего праздника в середине января на сегодняшний день не отменено. В департаменте образования Нижневартовска не стали официально комментировать ситуацию, но назвали ее «печальной».

Это не первый скандал с 23-й школой в Нижневартовске в этом году. Ранее «URA.RU» писало, что родители школьников обвинили экс-директора этого учреждения Светлану Титову в легализации поборов. Через месяц после того, как «URA.RU» написало об этом, Титову уволили.