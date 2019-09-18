В ХМАО обвиненная в вымогательстве директор школы собирает подписи в свою поддержку

Подписные листы учителя раздают родителям по просьбе Титовой Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Директор школы №23 из Нижневартовска Светлана Титова, которую родители обвинили в вымогательстве и легализации поборов, собирает подписи в свою поддержку. Об этом «URA.RU» рассказали родители учеников школы.

«Сегодня вся школа узнала, что Титову будут увольнять. Классные руководители раздали родителям подписные листы (копия есть в распоряжении агентства — ред.) в поддержку Титовой. Говорят, их Титова прикрепит к какому-то обращению. Видимо, на имя губернатора», — резюмирует собеседник агентства.

При этом бланки получили не все родители, а только те, кто открыто не конфликтовал с руководством школы. Инсайдер добавляет, что педагоги пытаются шантажировать родителей, говоря, что если необходимое количество подписей не удастся собрать, то уволятся все учителя. Еще один собеседник агентства — Екатерина — рассказала, что инициативной группой в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой направлено обращение (копия есть в распоряжении «URA.RU» — ред.), в котором описаны факты, по их мнению, являющиеся нарушением прав учителей и учеников. Документ поступил в аппарат губернатора еще 3 сентября. Известно, что контракт с Титовой заканчивается 15 октября.

Ранее «URA.RU» писало, что это не первый скандал с участием экс-депутата Титовой. В 2012 году, когда Титова была депутатом думы и директором школы №40, ее упрекали в проведении в стенах школы партийных собраний, вечеринок и дней рождения подруг. Затем, во время сдачи экзамена по химии, она подменила целый класс.