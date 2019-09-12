В ХМАО скандального экс-депутата и директора школы обвинили в вымогательстве

Светлана Титова была депутатом городской думы пятого созыва Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске директора школы №23 Светлану Титову обвинили в вымогательстве и легализации поборов. По словам родителей, Титова заставляет отдавать ей большую часть собранных на «осенней ярмарке» денег.

«На собрании объявили, что будет проводиться „осенняя ярмарка“, которая запрещена, потому что там ни касс, ни санитарных книжек. Потом сказали, что 70% от всех вырученных денег мы должны отдать директору Светлане Титовой, а она будет тратить их по своему усмотрению», — рассказала «URA.RU» одна из мам — Анастасия.

Директор департамент образования администрации Нижневартовска Эдмонд Игошин заявил, что проведение ярмарок само по себе — хорошая традиция, но организация на них продажи товаров, продуктов питания под запретом, и в школах это знают. «А описанные родителями факты, если информация подтвердится — вопиющий случай, нарушение всех правил и распоряжений, и с этим мы разберемся», — добавил Игошин.

Светлана Титова в прошлом была замечена в нескольких скандалах. В 2012 году, когда Титова была депутатом местной думы и директором школы №40, ее упрекали в проведении в стенах школы партийных собраний, вечеринок и дней рождения подруг. Затем, во время сдачи экзамена по химии, она подменила целый класс. За это ее уволили, завели административное дело, но суд высшей инстанции Титову оправдал, а в 2017-м году она заняла пост директора школы №23. Сама Титова не ответила на звонки журналиста агентства.