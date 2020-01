Британский журнал признал Крым территорией России и возмутил Украину

Издание из Великобритании назвало Крым российским Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Популярный британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией. Информацию об этом распространила пресс-служба посольства Украины в Великобритании.

«Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение! Несомненно, Крым стоит ввести в ряд самых популярных направлений 2020 года, но это территория, которая находится под военной оккупацией… Крым — это Украина», — отмечается в официальном сообщении на странице посольства в социальной сети Facebook. Кроме того, украинское посольство в Британии также опубликовало фотографию страницы журнала, где Крым отнесли к РФ.

Это не первый подобный случай. Ранее, как писало «URA.RU», авторитетная британская газета The Guardian в одном из своих материалов открыто назвала Крым территорией России. А уже после этого журналисты американского изданию The New York Times напечатали карту страны, на которой не было Крыма. Карта являлась иллюстрацией к статье о планах миллиардера Игоря Коломойского построить горнолыжный курорт в Закарпатье. Украина на изображении была обозначена белым цветом, а все остальное, включая Крым, — серым.

Данная публикация вызвала гнев украинских дипломатов, которые потребовали от американских журналистов немедленно «исправить ошибку». Похожая история произошла и после того, как авторитетный британский журнал The Economist показал на видео карту Украины без Крыма.