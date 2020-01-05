04 января 2020

Телеведущий Соловьев раскритиковал комика Батрутдинова за оппозиционные штампы

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Московский Урбанистический Форум. День 2, соловьев владимир
Соловьев считает, что Батрутдинов не годится в кандидаты в президенты от оппозицииФото: Антон Белицкий © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал комика Тимура Батрутдинова за интервью, в котором он рассуждает об идеологии страны. Запись разговора шоумена размещена на youtube-канале «А поговорить?».

В интервью Ирине Шихман артист заявил, что РФ мало чем отличается от Советского Союза. По его словам, в России выстроилась похожая система с «хромающей идеологией».

«На роль „очередного кандидата от оппозиции в президенты“ не годится. Скучный, медленный, пустой», — написал Соловьев в своем telegram-канале и приложил видео с выдержкой из интервью артиста. По мнению телеведущего, Батрутдинов не знает, о чем говорит, и выражается «пошлейшими оппозиционными штампами». Он добавил, что у комика лучше получается молчать.

Запись с разговором комика вышла за три дня до пресс-конференции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева (5 декабря), в которой Батрутдинов принимал участие от телеканала ТНТ. Артист спросил у Медведева о конкурентной борьбе между телевидением и интернетом, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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Ссылки по теме
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