Батрутдинов отказался делать предложение бывшей помощнице Ройзмана в финале шоу на ТНТ

Елизавета Аниховская не нашла в Тимуре Батрутдинове нужных ей качеств Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывшая помощница экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и «Мисс-Екатеринбург 2016» Елизавета Аниховская не получила обручальное кольцо в финале шоу «План Б» на канале ТНТ. Оно не досталось и ее сопернице Маргарите Гавриловой. Шоумен Тимур Батрутдинов не выбрал ни одну из участниц.

«Знаешь, я хочу дать себе второй шанс и на этом проекте сказать тебе нет», — сказал юморист Аниховской. При этом Батрутдинов отметил, что хочет сам приехать к Елизавете и вместе прогуляться, когда на них не будет давить дедлайн для принятия решения. При этом Аниховская отметила, что если бы шоумен сделал ей предложение, то она бы ему отказала. Она не нашла в Батрутдинове тех качеств, которые хочет видеть в своем муже.

Также в финале шоу певица Ольга Бузова публично объявила, что обрела свое счастье и сейчас живет вместе с 26-летним блогером Давидом Манукяном.

Ранее «URA.RU» писало, что финалистка «Холостяка» Галина Ржаксенская, где Батрутдинов также искал себе избранницу, оценила Аниховскую. Она отметила ответственность и искренние чувства девушки.