В полиции раскрыли, как замминистру замаскировали взятку в 10 тысяч долларов в подарках

Деньги чиновник нашел среди множества подарков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев обнаружил взятку в 10 тысяч долларов, разбирая подарочные пакеты с конфетами, бутылками и календарями. Чиновник вызвал к себе и дарителя, и полицейских.

Полиция в кабинет чиновника была вызвана поздним вечером 30 декабря, сообщил « Коммерсанту » один из участников операции по поимке взяточника. «В возникшей суматохе [оперативники] даже не поняли, кого именно им предстоит задерживать: изначально речь шла о том, что взятку якобы взял некий крупный госчиновник и этот инцидент необходимо только оформить», — рассказал собеседник газеты. Уже в Минтрансе разобрались, что Токарев выступает инициатором расследования о даче взятки. Он рассказал полицейским, что недавно отмечал день рождения, а затем наступило время новогодних презентов и ему надарили кучу подарков. Он задержался после рабочего дня, чтобы разобрать все коробки и пакеты, принесённые посетителями и коллегами. В одном из наборов замминистра обнаружил дорогую бутылку водки и галстук, который решил примерять. Распаковав коробку, он увидел, что рядом с галстуком лежит пачка стодолларовых купюр.

Вместе с чиновником полицейские установили дарителя — им оказался авторитетный специалист в сфере железнодорожного транспорта, глава ООО «Экспертный центр» Владимир Колпаков. Токарев позвонил Колпакову и попросил его срочно приехать в Минтранс и забрать свой подарок. В кабинете чиновника полицейские задержали дарителя. Как ранее сообщало «URA.RU»,Колпакова обвиняют в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 29 февраля.