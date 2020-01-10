Бизнесмен пытался подкупить замглавы Минтранса бутылкой водки

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Суд над пермским стрелком. Пермь, осужденный, заключенный, преступление, полиция, суд, заключение под стражу
Бизнесмена отправили под домашний арест на два месяцаФото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бизнесмена Владимира Колпакова, которого обвиняют в покушении на дачу взятки замглавы Минтранса Владимиру Токареву. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Колпакова обвиняют в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. «Решением суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 29 февраля», — цитирует пресс-служба суда ТАСС.

Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что, по версии следствия, Колпаков пытался дать взятку замглавы Минтранса в размере 10 тысяч долларов. Также он предложили чиновнику бутылку водки «Белуга». После этого Токарев написал заявление на Колпакова в СК. По данным издания, предприниматель возглавляет компанию, которая сертифицирует продукцию для ремонта железнодорожного транспорта. Колпаков пытался получить покровительство Токарева в рабочих вопросах. «URA.RU» направило запрос в Следственный комитет России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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