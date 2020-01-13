К расследованию убийства мальчика из пневматики на Урале подключился СК

Следователи не стали дождаться передачу дела из полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После смерти восьмилетнего мальчика, раненного в голову из пневматики и полгода пролежавшего в коме, к расследованию трагедии подключился Следственный комитет. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном управлении СКР.

Cледователи начали собственную проверку по факту смерти ребенка, не дожидаясь, пока к ним поступят материалы по уголовному делу, которое ранее расследовала полиция.

«Органы Следственного комитета намерены назначить и провести судебно-медицинскую экспертизу в целях установления точной причины смерти ребенка», — заявил агентству старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.

По данным «URA.RU», сегодня тело скончавшегося ребенка перевезут из больницы в областное бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования. О том, когда можно будет забрать тело мальчика, его родным пока не сообщили.

4 августа пьяная компания устроила стрельбу по банкам в коллективном саду под Нижним Тагилом. Одна из пуль попала в голову семилетнему Егору Коркунову. По заявлению полиции, 35-летний стрелок перебросил винтовку на участок соседа и попытался скрыться, но был задержан.

Полиция расследовала уголовное дело по статьям 213 («Хулиганство») и 118 («Причинение тяжкого вреда по неосторожности») УК РФ. Пять месяцев раненый мальчик пробыл в состоянии комы, 12 января он скончался. Стрелявший из винтовки 35-летний Александр рассказал «URA.RU», как он переживает эту ситуацию.