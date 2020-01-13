Путин исполнил обещание перед врачами

Медицинских работников освободят от уголовной ответственности за случайную утерю наркотиков
Российских врачей не будут в уголовном порядке наказывать за неумышленную утрату наркотических и психотропных препаратов. Соответствующие изменения в законодательстве президент России Владимир Путин поручил разработать правительству.
«[Освободить] от уголовной ответственности работников медицинских организаций, допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Фиксировать такие случаи должна специальная комиссия.
Ранее Владимир Путин пообещал избавить врачей от чрезмерной уголовной ответственности при работе с сильными анальгетиками. По его словам, избыточные требования «напрягают» медицинских работников, не дают им возможности нормально работать.