Путин исполнил обещание перед врачами

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Медицинских работников освободят от уголовной ответственности за случайную утерю наркотиковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российских врачей не будут в уголовном порядке наказывать за неумышленную утрату наркотических и психотропных препаратов. Соответствующие изменения в законодательстве президент России Владимир Путин поручил разработать правительству.

«[Освободить] от уголовной ответственности работников медицинских организаций, допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Фиксировать такие случаи должна специальная комиссия.

Ранее Владимир Путин пообещал избавить врачей от чрезмерной уголовной ответственности при работе с сильными анальгетиками. По его словам, избыточные требования «напрягают» медицинских работников, не дают им возможности нормально работать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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