Постпред Украины Мельник: РФ блестяще владеет настроениями в ООН

Россию не удалось изолировать
Россию не удалось изолировать Фото:

Россия сохраняет широкое дипломатическое присутствие и не оказалась в международной изоляции, несмотря на санкционное давление западных стран. Такое заявление сделал постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в интервью телеканалу «Общественное», опубликованном 15 октября. По его словам, Москва продолжает активно развивать отношения со странами Глобального Юга, а число государств, желающих вступить в объединение БРИКС, постоянно увеличивается.

«Россияне блестяще владеют настроениями в ООН. Это один из ярких фактов, которые нам приходится констатировать», — отметил украинский дипломат. Мельник подчеркнул, что представления о полной изоляции России на мировой арене не соответствуют действительности. По его мнению, Москва гибко использует дипломатические инструменты и обладает значительным влиянием среди стран, не входящих в западные альянсы.

В ходе интервью Андрей Мельник также обратил внимание на растущую роль России в международных организациях и подчеркнул, что многие страны Глобального Юга поддерживают инициативы Москвы. Он добавил, что формат БРИКС становится все более привлекательным для новых участников, что говорит о сохранении для России широких возможностей в сфере внешней политики.

Ранее президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что страна не намерена самоизолироваться и продолжит развивать сотрудничество с государствами, нацеленными на взаимовыгодное партнерство. Глава государства также отмечал, что в западных странах есть немало людей, разделяющих взгляды России, однако элиты этих государств часто проводят иную политику.

